Никита
Место рожденияСело Никульское Нерехтский уезд Горкинская волость Костромская губерния
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Пелагия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно