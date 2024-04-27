Никита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита

Место рождения

Село Никульское Нерехтский уезд Горкинская волость Костромская губерния

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1880 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Пелагия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Никульское, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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