Соколов Христофор Севастьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Соколов Севастьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913 ст.
Сын: Соколов Иван Христофорович
Мать ребёнка: Соколова Марфа Афанасьевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Соколов Сергей Христофорович
Мать ребёнка: Соколова Марфа Афанасьевна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Соколов Григорий Христофорович
Мать ребёнка: Соколова Марфа Афанасьевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Соколов Генадий Христофорович
Мать ребёнка: Соколова Марфа Афанасьевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Соколов Михаил Христофорович
Мать ребёнка: Соколова Марфа Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Анна Христофоровна
Мать ребёнка: Соколова Марфа Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно