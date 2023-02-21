Соколов Христофор Севастьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Христофор Севастьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Севастьян

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913 ст.

Сын: Соколов Иван Христофорович

Мать ребёнка: Соколова Марфа Афанасьевна

Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Соколов Сергей Христофорович

Мать ребёнка: Соколова Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Соколов Григорий Христофорович

Мать ребёнка: Соколова Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Соколов Генадий Христофорович

Мать ребёнка: Соколова Марфа Афанасьевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Соколов Михаил Христофорович

Мать ребёнка: Соколова Марфа Афанасьевна

Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
Неизвестно
Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Анна Христофоровна

Мать ребёнка: Соколова Марфа Афанасьевна

Емельяновская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Марфа Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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