Мецлер Рудольф Артурович
Место рождения
Дата рождения28.07.1936
Дата смерти13.06.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1936
Отец: Мецлер Артур Иванович
Мать: Мецлер Вера Прокофьевна
Место жительства
С 1936
Бракосочетание
12.09.1964
Жена: Рябоконь Раиса Архиповна
Рождение ребёнка
18.11.1965
Дочь: Гинда Ольга Рудольфовна
Мать ребёнка: Рябоконь Раиса Архиповна
Рождение ребёнка
24.03.1970
Дочь: Малая Татьяна Рудольфовна
Мать ребёнка: Рябоконь Раиса Архиповна
Смерть
13.06.2010