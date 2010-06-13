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Мецлер Рудольф Артурович

Место рождения

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край

Дата рождения

28.07.1936

Дата смерти

13.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1936

Отец: Мецлер Артур Иванович

Мать: Мецлер Вера Прокофьевна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Место жительства
С 1936
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
12.09.1964

Жена: Рябоконь Раиса Архиповна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
18.11.1965

Дочь: Гинда Ольга Рудольфовна

Мать ребёнка: Рябоконь Раиса Архиповна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
24.03.1970

Дочь: Малая Татьяна Рудольфовна

Мать ребёнка: Рябоконь Раиса Архиповна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Смерть
13.06.2010
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
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