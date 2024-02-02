Тямусев Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тямусев Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1991

Отец: Тямусев Сергей

Мать: Тямусева Лидия

Рождение ребёнка
25.03.2020

Сын: Тямусев Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Тямусева Алёна Сергеевна

Рождение ребёнка
23.03.2022

Дочь: Тямусева Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Тямусева Алёна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тямусева Алёна Сергеевна

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