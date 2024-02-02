Тямусев Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1991
Отец: Тямусев Сергей
Мать: Тямусева Лидия
Рождение ребёнка
25.03.2020
Сын: Тямусев Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Тямусева Алёна Сергеевна
Рождение ребёнка
23.03.2022
Дочь: Тямусева Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Тямусева Алёна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тямусева Алёна Сергеевна