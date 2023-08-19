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Деменец Евгений Геннадьевич

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Место рождения

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край

Дата рождения

22.05.1975

Пол

Мужской

Отец

1939 г.р.

Мать

1945 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1975

Отец: Деменец Геннадий Семёнович

Мать: Деменец Валентина Антоновна

Дальнереченск, Дальнереченский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.03.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.08.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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