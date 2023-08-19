Деменец Евгений Геннадьевич
Место рождения
Дата рождения22.05.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1975
Рождение ребёнка
21.03.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Рождение ребёнка
15.08.2012
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Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности