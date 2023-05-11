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Завьялов Николай Симонович

Место рождения

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
18.?.?

Сын: Завьялов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Завьялов Татьяна Севастьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Завьялов Татьяна Севастьяновна

Работа или профессия
Неизвестно
подъесаулом
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно
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