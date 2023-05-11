Завьялов Николай Симонович
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Сын: Завьялов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Завьялов Татьяна Севастьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
подъесаулом
Место жительства
Неизвестно
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно