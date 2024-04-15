Чернов Виталий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернов Виталий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1925 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Чернова (Кружкова) Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1987

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