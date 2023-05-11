Иванова (Панина) Дарья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Панин Фёдор Иванович
Мать: Мария
с. Бобково Ново-Алейской волости Змеиногорского уезда (ЦХАФ АК,ф.233, оп. 1б, д.392. Л.93-94)
Рождение ребёнка
29.04.1900
Дочь: Караваева Ирина Степановна
Отец ребёнка: Иванов Степан Никитич
Рождение ребёнка
1901
Сын: Иванова Матрёна
Отец ребёнка: Иванов Степан Никитич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Иванов Николай
Отец ребёнка: Иванов Степан Никитич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Иванов Степан Никитич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Иванов Тимофей
Отец ребёнка: Иванов Степан Никитич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Иванов Степан Никитич
Смерть
Неизвестно