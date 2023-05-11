Иванова (Панина) Дарья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Панина) Дарья Фёдоровна

Иванова (Панина) Дарья Фёдоровна

Место рождения

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Панин Фёдор Иванович

Мать: Мария

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
с. Бобково Ново-Алейской волости Змеиногорского уезда (ЦХАФ АК,ф.233, оп. 1б, д.392. Л.93-94)
Рождение ребёнка
29.04.1900

Дочь: Караваева Ирина Степановна

Отец ребёнка: Иванов Степан Никитич

Бобково, Рубцовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1901

Сын: Иванова Матрёна

Отец ребёнка: Иванов Степан Никитич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Иванов Николай

Отец ребёнка: Иванов Степан Никитич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Иванов Степан Никитич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Иванов Тимофей

Отец ребёнка: Иванов Степан Никитич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Иванов Степан Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close