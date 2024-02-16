Гарусова Маремьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Гарусов Иван Егоров
Каликино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарусов Иван Егоров
Рождение ребёнка
1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарусов Иван Егоров
Смерть
Неизвестно