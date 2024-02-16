Гарусова Маремьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарусова Маремьяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1833 г.р.
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Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гарусов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Гарусов Иван Егоров

Каликино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарусов Иван Егоров

Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарусов Иван Егоров

Смерть
Неизвестно
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