Корякина Евдокия Ефтроповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Корякин Ефтроп
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1812
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.3, Д.264, С.598 - МК-1812
Рождение ребёнка
07.08.1814
Дочь: Баяндина Маремьяна (Макрина - в МК) Ивановна
Отец ребёнка: Баяндин Иван Карпович
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.504 - МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Баяндина Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Баяндин Иван Карпович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Баяндин Иван Карпович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Баяндина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Баяндин Иван Карпович
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно