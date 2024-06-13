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Корякина Евдокия Ефтроповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Корякин Ефтроп

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1812

Муж: Баяндин Иван Карпович

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.3, Д.264, С.598 - МК-1812
Рождение ребёнка
07.08.1814

Дочь: Баяндина Маремьяна (Макрина - в МК) Ивановна

Отец ребёнка: Баяндин Иван Карпович

Завежай, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГАПК, Ф.37, Оп.2, .Д.266, С.504 - МК-1814 ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Баяндина Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Баяндин Иван Карпович

Завежай, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Баяндин Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Баяндин Иван Карпович

Завежай, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Баяндина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Баяндин Иван Карпович

Завежай, Коми-Пермяцкий округ, Уральская область
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Смерть
Неизвестно

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