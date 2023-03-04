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Хорошавина Варвара Антониева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1885

Сын: Хорошавин Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
24.10.1887

Сын: Хорошавин Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.03.1889

Дочь: Хорошавина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.07.1890

Сын: Хорошавин Степан Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.09.1896

Сын: Хорошавин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.07.1900

Дочь: Хорошавина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.04.1904

Сын: Хорошавин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Василий Максимович

Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чуркины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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