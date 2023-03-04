Хорошавина Варвара Антониева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1885
Сын: Хорошавин Пётр Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович
Рождение ребёнка
24.10.1887
Сын: Хорошавин Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович
Рождение ребёнка
03.03.1889
Дочь: Хорошавина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович
Рождение ребёнка
26.07.1890
Сын: Хорошавин Степан Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович
Рождение ребёнка
06.09.1896
Сын: Хорошавин Павел Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович
Рождение ребёнка
28.07.1900
Дочь: Хорошавина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович
Рождение ребёнка
10.04.1904
Сын: Хорошавин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Хорошавин Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно