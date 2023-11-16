Нигуренко Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Нигуренко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Нигуренко Василий Николаевич
Мать ребёнка: Нигуренко Евгения
Рождение ребёнка
1926
Сын: Нигуренко Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Нигуренко Евгения
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Нигуренко Елена Николаевна
Мать ребёнка: Нигуренко Евгения
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нигуренко Анна Николаевна
Мать ребёнка: Нигуренко Евгения
Рождение ребёнка
1938
Сын: Нигуренко Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Нигуренко Евгения
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Нигуренко Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Нигуренко Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нигуренко Евгения
Смерть
Неизвестно