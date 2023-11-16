Нигуренко Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нигуренко Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Нигуренко Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Нигуренко Василий Николаевич

Мать ребёнка: Нигуренко Евгения

Рождение ребёнка
1926

Сын: Нигуренко Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Нигуренко Евгения

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Нигуренко Елена Николаевна

Мать ребёнка: Нигуренко Евгения

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нигуренко Анна Николаевна

Мать ребёнка: Нигуренко Евгения

Рождение ребёнка
1938

Сын: Нигуренко Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Нигуренко Евгения

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Нигуренко Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Нигуренко Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигуренко Евгения

Смерть
Неизвестно
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