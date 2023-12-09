Шерстянкина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Сын: Шерстянкин Илья Васильевич
Отец ребёнка: Шерстянкин Василей
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Шерстянкина Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Шерстянкин Василей
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Шерстянкина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Шерстянкин Василей
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Шерстянкина Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Шерстянкин Василей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шерстянкин Василей