Шерстянкина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шерстянкина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Сын: Шерстянкин Илья Васильевич

Отец ребёнка: Шерстянкин Василей

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Шерстянкина Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Шерстянкин Василей

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Шерстянкина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Шерстянкин Василей

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Шерстянкина Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Шерстянкин Василей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шерстянкин Василей

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