Киреева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1909
Отец ребёнка: Киреев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврикова Глафира
Отец ребёнка: Киреев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Михаил
Отец ребёнка: Киреев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Киреев Герасим
Отец ребёнка: Киреев Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киреев Сергей
Смерть
Неизвестно