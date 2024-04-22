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Бобунов Сергей Петрович

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Место рождения

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

03.08.1961

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1961

Отец: Бобунов Пётр Сергеевич

Мать: Бобунова Анна Васильевна

Слобода, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
19.07.1990

Дочь: Бобунова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Бобунова Нина Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобунова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Бобунова Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобунова Нина Васильевна

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