Бобунов Сергей Петрович
Место рождения
Дата рождения03.08.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1961
Отец: Бобунов Пётр Сергеевич
Мать: Бобунова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.07.1990
Дочь: Бобунова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Бобунова Нина Васильевна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобунова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Бобунова Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобунова Нина Васильевна