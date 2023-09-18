Странина (Васильева) Анна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1938
Дочь: Пешнова Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Странин Константин Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1940
Дочь: Галина Константиновна
Отец ребёнка: Странин Константин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно