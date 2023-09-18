Странина (Васильева) Анна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Странина (Васильева) Анна Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1938

Дочь: Пешнова Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Странин Константин Васильевич

Силикатный, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1940

Дочь: Галина Константиновна

Отец ребёнка: Странин Константин Васильевич

Силикатный, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Странин Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно
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