Курочкина (Немнонова (Мемнонова)) Пелагея Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Немнонова (Мемнонова)) Пелагея Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немнонов (мемнонов) Никифор Николаев

Мать: Немнонова (мемнонова) Мария Васильева

Бракосочетание
24.10.1905

Муж: Курочкин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху: Села Новой Рачейки крестьяне Николай Димитриев Беляков и Николай Феодоров Тенетов. Поручители по невесте: Оного ж села крестьяне Яков Ионов Комаров и Константин Васильев Мылов. |... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1906

Дочь: Тенетова Феоктиста Васильева)

Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.03.1908

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.06.1911

Дочь: Зина Васильева

Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеев

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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