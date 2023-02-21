Курочкина (Немнонова (Мемнонова)) Пелагея Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
24.10.1905
поручители по жениху: Села Новой Рачейки крестьяне Николай Димитриев Беляков и Николай Феодоров Тенетов. Поручители по невесте: Оного ж села крестьяне Яков Ионов Комаров и Константин Васильев Мылов. |... Показать все
Рождение ребёнка
04.10.1906
Дочь: Тенетова Феоктиста Васильева)
Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
17.03.1908
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
15.06.1911
Дочь: Зина Васильева
Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеев
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Курочкин Василий Алексеев
Смерть
Неизвестно