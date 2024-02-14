(Шангареева) Гульжиян Шангареевна
Место рожденияБуриказган, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Галиакберович Шангарей
Мать: не указана
Бракосочетание
10.03.1894
Рождение ребёнка
22.05.1895
Дочь: Хабибуллова (Богданова) Умрабига Вафиевна
Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович
Рождение ребёнка
16.08.1897
Дочь: (Богданова) Шамсия Вафиевна
Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович
Рождение ребёнка
10.03.1900
Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович
Рождение ребёнка
25.10.1902
Дочь: (Богданова) Рахиля Вафиевна
Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Богданов Тимербулат Вафиевич
Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович
Рождение ребёнка
10.12.1909
Дочь: (Богданова) Минзиган Вафиевна
Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович
Рождение ребёнка
15.03.1912
Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович
Рождение ребёнка
14.12.1914
Сын: Богданов Мухаррям Вафиевич
Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович
Рождение ребёнка
17.04.1918
Дочь: Файзуллина (Богданова) Гульсум Вафиевна
Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович
Смерть
Неизвестно