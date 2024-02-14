(Шангареева) Гульжиян Шангареевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шангареева) Гульжиян Шангареевна

Место рождения

Буриказган, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Галиакберович Шангарей

Мать: не указана

Бракосочетание
10.03.1894

Муж: Богданов Ахметвафа Шаяхович

Рождение ребёнка
22.05.1895

Дочь: Хабибуллова (Богданова) Умрабига Вафиевна

Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович

Рождение ребёнка
16.08.1897

Дочь: (Богданова) Шамсия Вафиевна

Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович

Рождение ребёнка
10.03.1900

Сын: Богданов Ахмет Вафиевич

Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович

Рождение ребёнка
25.10.1902

Дочь: (Богданова) Рахиля Вафиевна

Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Богданов Тимербулат Вафиевич

Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович

Рождение ребёнка
10.12.1909

Дочь: (Богданова) Минзиган Вафиевна

Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович

Рождение ребёнка
15.03.1912

Сын: Богданов Сафа Вафиевич

Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович

Рождение ребёнка
14.12.1914

Сын: Богданов Мухаррям Вафиевич

Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович

Рождение ребёнка
17.04.1918

Дочь: Файзуллина (Богданова) Гульсум Вафиевна

Отец ребёнка: Богданов Ахметвафа Шаяхович

Смерть
Неизвестно

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