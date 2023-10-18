Реснянский Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1976
Дочь: Чеснокова Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Реснянская Нина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реснянский Юрий Викторович
Мать ребёнка: Реснянская Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реснянский Игорь Викторович
Мать ребёнка: Реснянская Нина Фёдоровна
Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно