Реснянский Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реснянский Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1976

Дочь: Чеснокова Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Реснянская Нина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реснянская Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реснянский Юрий Викторович

Мать ребёнка: Реснянская Нина Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реснянский Игорь Викторович

Мать ребёнка: Реснянская Нина Фёдоровна

Сообщение о свадьбе (оглашение)
Неизвестно

Жена: Реснянская Нина Фёдоровна

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