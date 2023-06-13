Пинегин Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пинегин Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пинегин Евгений Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пинегина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинегин Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пинегина Алина Александровна

Мать ребёнка: Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

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