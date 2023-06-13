Пинегин Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пинегин Евгений Георгиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пинегина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пинегин Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пинегина Алина Александровна
Мать ребёнка: Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина