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Аляпсков Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

После 1893

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: Аляпсков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Прохорова Елена Ивановна

Мать ребёнка: Аляпскова Мария Петровна

Рождение ребёнка
04.12.1893

Дочь: Аляпскова Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Аляпскова Мария Петровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
С именем Варвары по крещении повивальной бабкой младенец тотчас же умерла и отпета по обряду христианскому
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аляпскова Мария Петровна

Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
После 1893
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