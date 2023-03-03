Аляпсков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1875
Дата смертиПосле 1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875
Отец: Аляпсков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Прохорова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Аляпскова Мария Петровна
Рождение ребёнка
04.12.1893
Дочь: Аляпскова Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Аляпскова Мария Петровна
С именем Варвары по крещении повивальной бабкой младенец тотчас же умерла и отпета по обряду христианскому
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аляпскова Мария Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1893