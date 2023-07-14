Вишневский Иакинф Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вишневский Иакинф Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1846

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1846

Отец: Вишневский Матвей Петрович

Мать: Вишневская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
20.07.1884

Сын: Вишневский Константин Иакинфович

Мать ребёнка: Вишневская Анна Аникеевна

Рождение ребёнка
12.09.1886

Сын: Вишневский Николай Иакинфович

Мать ребёнка: Вишневская Анна Аникеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишневский Василий Иакинфович

Мать ребёнка: Вишневская Анна Аникеевна

Работа или профессия
Неизвестно
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