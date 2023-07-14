Вишневский Иакинф Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1846
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1846
Рождение ребёнка
20.07.1884
Сын: Вишневский Константин Иакинфович
Мать ребёнка: Вишневская Анна Аникеевна
Рождение ребёнка
12.09.1886
Сын: Вишневский Николай Иакинфович
Мать ребёнка: Вишневская Анна Аникеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вишневский Василий Иакинфович
Мать ребёнка: Вишневская Анна Аникеевна
Работа или профессия
Неизвестно