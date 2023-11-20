Дедель (Дзедзель) (Храпан) Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Савишки, Таборе, Элерне.
Бракосочетание
11.10.1881
Даугавпилс, Daugavpils
Рождение ребёнка
26.12.1885
Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний
Деменской волости.
Рождение ребёнка
17.05.1888
Сын: Дедель Станислав
Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний
1886 ?
Рождение ребёнка
01.04.1894
Сын: Дедель Антон
Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний
1882 ?
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Аделя
Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний
Рождение ребёнка
26.04.1897
Сын: Дедель Иосиф
Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пунтак Эмилия
Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний
примерно 1890 ?
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Гаспар Леокадия
Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний
примерно