Дедель (Дзедзель) (Храпан) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедель (Дзедзель) (Храпан) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Савишки, Таборе, Элерне.
Бракосочетание
11.10.1881

Муж: Дедель (дзедзель) Антоний

Рождение ребёнка
26.12.1885

Сын: Дедель Адольф Антонович

Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний

Деменской волости.
Рождение ребёнка
17.05.1888

Сын: Дедель Станислав

Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний

1886 ?
Рождение ребёнка
01.04.1894

Сын: Дедель Антон

Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний

1882 ?
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Аделя

Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний

Рождение ребёнка
26.04.1897

Сын: Дедель Иосиф

Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пунтак Эмилия

Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний

примерно 1890 ?
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Гаспар Леокадия

Отец ребёнка: Дедель (дзедзель) Антоний

примерно
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