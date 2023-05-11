Малиян Михаил Борисович
Место рождения
Дата рождения01.10.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.08.2002
Рождение ребёнка
10.12.2004
Дочь: Малиян Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Малиян Елена Александровна
Рождение ребёнка
07.08.2009
Сын: Малиян Александр Михайлович
Мать ребёнка: Малиян Елена Александровна