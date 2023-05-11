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Малиян Михаил Борисович

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Место рождения

Севастополь, Украинская ССР

Дата рождения

01.10.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Севастополь, Украинская ССР
Бракосочетание
17.08.2002

Жена: Малиян Елена Александровна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
10.12.2004

Дочь: Малиян Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Малиян Елена Александровна

Севастополь, Украинская ССР
Рождение ребёнка
07.08.2009

Сын: Малиян Александр Михайлович

Мать ребёнка: Малиян Елена Александровна

Севастополь, Украинская ССР
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