Бабина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800 или 1810
Дата смерти25.08.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 или 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Бабина Матрона
Отец ребёнка: не указан
Падчерица Прокофия Карповича Бабина.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835
Дочь: Бабина (Бабина) Евдокия Прокофьевна
Отец ребёнка: Бабин Прокофий Карпович
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Карпова (Бабина) Марина Прокофьевна
Отец ребёнка: Бабин Прокофий Карпович
Смерть
25.08.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область