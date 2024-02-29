Бабина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 или 1810

Дата смерти

25.08.1863

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
1800 или 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Прокофий Карпович

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Бабина Матрона

Отец ребёнка: не указан

Падчерица Прокофия Карповича Бабина.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1835

Дочь: Бабина (Бабина) Евдокия Прокофьевна

Отец ребёнка: Бабин Прокофий Карпович

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Карпова (Бабина) Марина Прокофьевна

Отец ребёнка: Бабин Прокофий Карпович

Смерть
25.08.1863
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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