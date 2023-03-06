(Столбовая) Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Столбовая) Вера Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Столбовой Яшко

Мать: Акулина

Рождение ребёнка
28.09.1945

Дочь: Тарасенко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Гоман Иван Григорьевич

с.Новороссийка Киргизская ССР
Рождение ребёнка
08.09.1961

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Гоман Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гоман Николай Иванович

Отец ребёнка: Гоман Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедева Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Гоман Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Гоман Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варавина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Гоман Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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