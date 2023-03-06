(Столбовая) Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Столбовой Яшко
Мать: Акулина
Рождение ребёнка
28.09.1945
Дочь: Тарасенко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Гоман Иван Григорьевич
с.Новороссийка Киргизская ССР
Рождение ребёнка
08.09.1961
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Гоман Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гоман Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедева Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Гоман Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Гоман Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варавина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Гоман Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно