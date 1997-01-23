Санникова Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санникова Александра Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1916

Дата смерти

23.01.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 02.02.1938

Дочь: Санникова Римма Дмитриевна

Отец ребёнка: Санников Дмитрий Петрович

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.03.1945

Сын: Санников Герман Дмитриевич

Отец ребёнка: Санников Дмитрий Петрович

Смерть
23.01.1997
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