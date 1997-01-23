Санникова Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1916
Дата смерти23.01.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
09.05.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 02.02.1938
Дочь: Санникова Римма Дмитриевна
Отец ребёнка: Санников Дмитрий Петрович
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.03.1945
Сын: Санников Герман Дмитриевич
Отец ребёнка: Санников Дмитрий Петрович
Смерть
23.01.1997