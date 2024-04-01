Wells Florence — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wells Florence

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.07.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1895 г.р.
1904 г.р.
1920 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Harsch Russell T.

Отец ребёнка: Harsch William Grant

Рождение ребёнка
1904

Сын: Harsch Howard W.

Отец ребёнка: Harsch William Grant

Рождение ребёнка
1920

Сын: Harsch Leroy

Отец ребёнка: Harsch William Grant

Смерть
?.07.1952
Похороны
Неизвестно

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