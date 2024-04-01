Wells Florence
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.07.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Harsch Russell T.
Отец ребёнка: Harsch William Grant
Рождение ребёнка
1904
Сын: Harsch Howard W.
Отец ребёнка: Harsch William Grant
Рождение ребёнка
1920
Сын: Harsch Leroy
Отец ребёнка: Harsch William Grant
Смерть
?.07.1952
Похороны
Неизвестно