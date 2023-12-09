Голованова (Струкова) Любовь Леонидовнва
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Олег Николаевич
Отец ребёнка: Голованов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голованов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Голованов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боева Лилия Николаевна
Отец ребёнка: Голованов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голованов Николай