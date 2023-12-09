Голованова (Струкова) Любовь Леонидовнва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованова (Струкова) Любовь Леонидовнва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Струков Леонид Яковлевич

Мать: Струкова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Олег Николаевич

Отец ребёнка: Голованов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голованов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Голованов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боева Лилия Николаевна

Отец ребёнка: Голованов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голованов Николай

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