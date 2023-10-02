Шутов Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1975
Дочь: Бунакова Наталия Игоревна
Мать ребёнка: Шутова Нина Михайловна
Рождение ребёнка
05.06.1982
Дочь: Шеришорина Марина Игоревна
Мать ребёнка: Шутова Нина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Нина Михайловна