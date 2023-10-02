Шутов Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутов Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1975

Дочь: Бунакова Наталия Игоревна

Мать ребёнка: Шутова Нина Михайловна

Рождение ребёнка
05.06.1982

Дочь: Шеришорина Марина Игоревна

Мать ребёнка: Шутова Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Нина Михайловна

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