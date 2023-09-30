Муравьев Демид Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьев Демид Петрович

Муравьев Демид Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1764

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Муравьев Петр Нестерович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1730

Сын: Муравьев Прохор Демидович

Мать ребёнка: Муравьева Марья Елизаровна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Муравьев Яков Демидович

Мать ребёнка: Муравьева Марья Елизаровна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Елсуфьева(жернакова) (муравьева ) Степанида Демидовна

Мать ребёнка: Муравьева Марья Елизаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Марья Елизаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муравьева Феодора Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Смерть
1764
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close