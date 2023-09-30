Муравьев Демид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Муравьев Петр Нестерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Муравьев Прохор Демидович
Мать ребёнка: Муравьева Марья Елизаровна
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Муравьева Марья Елизаровна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Елсуфьева(жернакова) (муравьева ) Степанида Демидовна
Мать ребёнка: Муравьева Марья Елизаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
земледелец
Смерть
1764