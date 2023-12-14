Смолов Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолов Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смолов Владимир Филипович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1980

Дочь: Смолова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Смолова Татьяна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолова Галина Александровна

Мать ребёнка: Яна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смолов Павел Александрович

Мать ребёнка: Смолова Татьяна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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