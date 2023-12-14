Смолов Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смолов Владимир Филипович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1980
Дочь: Смолова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Смолова Татьяна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолова Галина Александровна
Мать ребёнка: Яна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смолов Павел Александрович
Мать ребёнка: Смолова Татьяна Сергеевна
Смерть
Неизвестно