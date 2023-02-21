Казачкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1928
Дочь: Ашмарина Надежда Никитовна
Отец ребёнка: Казачков Никита
Могилёвский район Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Казачков Василий Никитович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Никитовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Никитовна
Отец ребёнка: не указан
Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Калья, Североуральский, Свердловская область