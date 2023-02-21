Казачкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казачкова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1928

Дочь: Ашмарина Надежда Никитовна

Отец ребёнка: Казачков Никита

Могилёвский район Белоруссия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Казачков Василий Никитович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Никитовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никитовна

Отец ребёнка: не указан

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
Калья, Североуральский, Свердловская область
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