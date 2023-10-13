Жуланова Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуланова Евдокия Павловна

Место рождения

Деревня Шульдиха Еловского района Пермской области

Дата рождения

Около 14.03.1908

Дата смерти

25.12.1983

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.03.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Шульдиха Еловского района Пермской области
Рождение ребёнка
07.10.1933

Дочь: Жуланова Зоя Степановна

Отец ребёнка: Жуланов Степан Иванович

Деревня Шульдиха Еловского района Пермской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуланов Петр

Отец ребёнка: Жуланов Степан Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жуланов Николай

Отец ребёнка: Жуланов Степан Иванович

Смерть
25.12.1983
Деревня Шульдиха Еловского района Пермской области
Похороны
Неизвестно
Деревня Шульдиха Еловского района Пермской области
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