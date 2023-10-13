Жуланова Евдокия Павловна
Место рожденияДеревня Шульдиха Еловского района Пермской области
Дата рожденияОколо 14.03.1908
Дата смерти25.12.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 14.03.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Шульдиха Еловского района Пермской области
Рождение ребёнка
07.10.1933
Дочь: Жуланова Зоя Степановна
Отец ребёнка: Жуланов Степан Иванович
Деревня Шульдиха Еловского района Пермской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуланов Петр
Отец ребёнка: Жуланов Степан Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жуланов Николай
Отец ребёнка: Жуланов Степан Иванович
Смерть
25.12.1983
Деревня Шульдиха Еловского района Пермской области
Похороны
Неизвестно
Деревня Шульдиха Еловского района Пермской области