Кузовкина (Малинина) Акилина Евфимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузовкина (Малинина) Акилина Евфимова

Место рождения

Милино, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малинин Ефим

Мать: не указана

Милино, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.01.1913

Сын: Кузовкин Иоанн Семенов

Отец ребёнка: Кузовкин Семен Семенов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.11.1914

Дочь: Матрона Семенова

Отец ребёнка: Кузовкин Семен Семенов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
06.12.1918

Сын: Кузовкин Николай Семенов

Отец ребёнка: Кузовкин Семен Семенов

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузовкин Александр Семенов

Отец ребёнка: Кузовкин Семен Семенов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузовкин Ефим Семенов

Отец ребёнка: Кузовкин Семен Семенов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузовкин Семен Семенов

Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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