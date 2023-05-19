Кузовкина (Малинина) Акилина Евфимова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малинин Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1913
Отец ребёнка: Кузовкин Семен Семенов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.11.1914
Дочь: Матрона Семенова
Отец ребёнка: Кузовкин Семен Семенов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
06.12.1918
Отец ребёнка: Кузовкин Семен Семенов
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кузовкин Александр Семенов
Отец ребёнка: Кузовкин Семен Семенов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузовкин Семен Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно