Шестаков Сергей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1957
Дата смерти15.04.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1981
Сын: Шестаков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.04.2007