(Homfray) Louisa C
Место рожденияCork Ireland
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Homfray Henry
Мать: Homfray Catherine
Cork Ireland
Место жительства
1841
Llansantffraed Breconshire
Работа или профессия
1851
Skithrey House ? Llansantfraed Breconshire
Farmer's Daughter Employed ???
Место жительства
1851
Llansaintfread Breconshire
Место жительства
1851
Место жительства
1861
Llansaintfread Breconshire
Место жительства
1861
Работа или профессия
1871
Llanfigan and Pencelli Breconshire
Head of her own Household
Место жительства
1871
Llanfigan and Pencelli Breconshire
Место жительства
1871
Смерть
Неизвестно