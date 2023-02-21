(Homfray) Louisa C — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Homfray) Louisa C

Место рождения

Cork Ireland

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1789 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Homfray Henry

Мать: Homfray Catherine

Cork Ireland
Место жительства
1841
Llansantffraed Breconshire
Работа или профессия
1851
Skithrey House ? Llansantfraed Breconshire
Farmer's Daughter Employed ???
Место жительства
1851
Llansaintfread Breconshire
Место жительства
1851
Место жительства
1861
Llansaintfread Breconshire
Место жительства
1861
Работа или профессия
1871
Llanfigan and Pencelli Breconshire
Head of her own Household
Место жительства
1871
Llanfigan and Pencelli Breconshire
Место жительства
1871
Смерть
Неизвестно
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