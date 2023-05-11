Стряпухина (Кудряшова) Васса Петровна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Кудряшов Петр Сергеевич
Бракосочетание
04.02.1908 ст.
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1909 ст.
Сын: Стряпухин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Стряпухин Николай Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Стряпухина Христина Николаевна
Отец ребёнка: Стряпухин Николай Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1913 ст.
Сын: Стряпухин Христофор Николаевич
Отец ребёнка: Стряпухин Николай Иванович
Рождение ребёнка
08.10.1915 ст.
Дочь: Стряпухина Капитолина Николаевна
Отец ребёнка: Стряпухин Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1916 ст.
Сын: Стряпухин Иван Николаевич
Отец ребёнка: Стряпухин Николай Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1918
Сын: Стряпухин Борис Николаевич
Отец ребёнка: Стряпухин Николай Иванович
Смерть
Неизвестно