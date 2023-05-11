Стряпухина (Кудряшова) Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтряпухина (Кудряшова) Васса Петровна

Стряпухина (Кудряшова) Васса Петровна

Место рождения

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Кудряшов Петр Сергеевич

Мать: Кудряшова Анна Михайловна

Ескино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1908 ст.

Муж: Стряпухин Николай Иванович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.01.1909 ст.

Сын: Стряпухин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Стряпухин Николай Иванович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Стряпухина Христина Николаевна

Отец ребёнка: Стряпухин Николай Иванович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.08.1913 ст.

Сын: Стряпухин Христофор Николаевич

Отец ребёнка: Стряпухин Николай Иванович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.10.1915 ст.

Дочь: Стряпухина Капитолина Николаевна

Отец ребёнка: Стряпухин Николай Иванович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.10.1916 ст.

Сын: Стряпухин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Стряпухин Николай Иванович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.07.1918

Сын: Стряпухин Борис Николаевич

Отец ребёнка: Стряпухин Николай Иванович

Филино, Вологодский район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close