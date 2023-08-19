Радченко Мария Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиПосле 1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1908
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Литвинова Феврония Степановна
Отец ребёнка: Литвинов Степан Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Литвинов Егор / Георгий Степанович
Отец ребёнка: Литвинов Степан Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Литвинов Степан Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1915
Отец ребёнка: Литвинов Степан Савельевич
Смерть
После 1941