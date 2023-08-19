Радченко Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радченко Мария Георгиевна

Место рождения

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

После 1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
До 1908

Муж: Литвинов Степан Савельевич

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Литвинова Феврония Степановна

Отец ребёнка: Литвинов Степан Савельевич

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Литвинов Егор / Георгий Степанович

Отец ребёнка: Литвинов Степан Савельевич

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Литвинов Иван Степанович

Отец ребёнка: Литвинов Степан Савельевич

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Литвинов Егор Степанович

Отец ребёнка: Литвинов Степан Савельевич

Новый Егорлык, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
После 1941
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