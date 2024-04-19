Савотькина Матрона Онуфриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Савотькин Александр Селиверстович
Отец ребёнка: Савотькин Сильвестр Прокофьевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Савотькина Татьяна Селиверстовна
Отец ребёнка: Савотькин Сильвестр Прокофьевич
Смерть
Неизвестно