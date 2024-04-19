Савотькина Матрона Онуфриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савотькина Матрона Онуфриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савотькин Сильвестр Прокофьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Савотькин Александр Селиверстович

Отец ребёнка: Савотькин Сильвестр Прокофьевич

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Савотькина Татьяна Селиверстовна

Отец ребёнка: Савотькин Сильвестр Прокофьевич

Смерть
Неизвестно

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