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Провалов Александр Иванович

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.09.1935

Дата смерти

30.10.1994

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
13.09.1935

Отец: Провалов Иван Семенович

Мать: Провалова Наталья Яковлевна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.10.1994
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