Кийков Николай Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Кийков Фома Никитович
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кийкова Евдокия Максимовна
Россия
Рождение ребёнка
29.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кийкова Евдокия Максимовна
рп. Глубокий (Каменский район) Ростовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
пгт. Глубокий, Каменск-Шахтинский район, Ростовская область, Россия
Смерть
1993