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Кийков Николай Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Жена

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Кийков Фома Никитович

Мать: Кийкова Феодосия Андреевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кийкова Евдокия Максимовна

Россия
Рождение ребёнка
29.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кийкова Евдокия Максимовна

рп. Глубокий (Каменский район) Ростовской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кийкова Евдокия Максимовна

Место жительства
Неизвестно
пгт. Глубокий, Каменск-Шахтинский район, Ростовская область, Россия
Смерть
1993
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