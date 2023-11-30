Мостовских Трофим Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Рождение ребёнка
1837
Сын: Мостовских Виктор Трофимович
Мать ребёнка: Мостовских Анисья Тихоновна
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1843
Сын: Мостовских Николай Трофимович
Мать ребёнка: Мостовских Анисья Тихоновна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Дочь: Мостовских Екатерина Трофимовна
Мать ребёнка: Мостовских Анисья Тихоновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мостовских Дарья Трофимовна
Мать ребёнка: Мостовских Анисья Тихоновна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мостовских Иван Трофимович
Мать ребёнка: Мостовских Анисья Тихоновна
Смерть
После 1858