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Мостовских Трофим Иванович

Место рождения

Островное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Мостовских Иван Матвеевич

Мать: Мостовских Дарья Егоровна

Островное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мостовских Виктор Трофимович

Мать ребёнка: Мостовских Анисья Тихоновна

Островное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1843

Сын: Мостовских Николай Трофимович

Мать ребёнка: Мостовских Анисья Тихоновна

Островное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Мостовских Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Мостовских Анисья Тихоновна

Островное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мостовских Дарья Трофимовна

Мать ребёнка: Мостовских Анисья Тихоновна

Островное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Мостовских Иван Трофимович

Мать ребёнка: Мостовских Анисья Тихоновна

Островное, Лебяжьевский муниципальный район, Курганская область
Смерть
После 1858
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