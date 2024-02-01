Сазонов Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонов Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Около 1968

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Сазонов Николай

Мать: Сазонова Анна

Смерть
Около 1968
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