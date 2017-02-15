Жучкова (Кондина) Антонина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучкова (Кондина) Антонина Егоровна

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Место рождения

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.01.1933

Дата смерти

15.02.2017

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1933

Отец: Кондин Егор Васильевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.05.1961

Муж: Жучков Анатолий Андреевич

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.03.1962

Дочь: Двоенко Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Жучков Анатолий Андреевич

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.06.1973

Дочь: Андреева Светлана Анатольевна

Отец ребёнка: Жучков Анатолий Андреевич

Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
15.02.2017
Десногорск, город Десногорск, Смоленская область
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