Жучкова (Кондина) Антонина Егоровна
Место рождения
Дата рождения13.01.1933
Дата смерти15.02.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1933
Отец: Кондин Егор Васильевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
21.05.1961
Рождение ребёнка
17.03.1962
Дочь: Двоенко Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Жучков Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
05.06.1973
Дочь: Андреева Светлана Анатольевна
Отец ребёнка: Жучков Анатолий Андреевич
Смерть
15.02.2017
Десногорск, город Десногорск, Смоленская область