Карпов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Богданова Татьяна

Мать ребёнка: Карпова ?

Рождение ребёнка
1925

Сын: Карпов Василий

Мать ребёнка: Карпова ?

д. Ращеп Новгородская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Кунская Анна

Мать ребёнка: Карпова ?

д. Ращеп
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпов Иван

Мать ребёнка: Карпова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карпова ?

Смерть
Около 1933
д. Ращеп Новгородская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
д. Ращеп
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