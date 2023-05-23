Карпов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Богданова Татьяна
Мать ребёнка: Карпова ?
Рождение ребёнка
1925
Сын: Карпов Василий
Мать ребёнка: Карпова ?
д. Ращеп Новгородская область
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Кунская Анна
Мать ребёнка: Карпова ?
д. Ращеп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпов Иван
Мать ребёнка: Карпова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карпова ?
Смерть
Около 1933
д. Ращеп Новгородская область
Причина смерти: Убийство
Похороны
Неизвестно
д. Ращеп