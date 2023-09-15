Копина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Копин Иван Варфоломеевич

Отец ребёнка: Копин Варфоломей Андреевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Копин Федор Варфоломеевич

Отец ребёнка: Копин Варфоломей Андреевич

Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копин Николай Варфоломеевич

Отец ребёнка: Копин Варфоломей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копин Варфоломей Андреевич

Смерть
Неизвестно
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