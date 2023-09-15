Копина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Копин Варфоломей Андреевич
Рождение ребёнка
1882
Сын: Копин Федор Варфоломеевич
Отец ребёнка: Копин Варфоломей Андреевич
Минино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копин Николай Варфоломеевич
Отец ребёнка: Копин Варфоломей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно