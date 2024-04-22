Елизарова (Хараузова) Наталья Анфимовна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1882
Сын: Елизаров Николай Иванович
Отец ребёнка: Елизаров Иван Михайлович
Рождение ребёнка
20.11.1890
Дочь: Елизарова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Елизаров Иван Михайлович
Воспр. - д. Петрушино крест. девица Александра Анфимова Хараузова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно