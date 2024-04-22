Елизарова (Хараузова) Наталья Анфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизарова (Хараузова) Наталья Анфимовна

Место рождения

Петрушино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Петрушино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Елизаров Николай Иванович

Отец ребёнка: Елизаров Иван Михайлович

Косково, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
20.11.1890

Дочь: Елизарова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Елизаров Иван Михайлович

Косково, Вологодский район, Северный край
Воспр. - д. Петрушино крест. девица Александра Анфимова Хараузова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизаров Иван Михайлович

Косково, Вологодский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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