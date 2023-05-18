Брагин Кузьма (Косьма) Федоров
Место рождения
Дата рождения01.11.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1914
Рождение ребёнка
01.08.1938
Мать ребёнка: Брагина Антонина
Россия, Мордовия, село Старое Девичье
Рождение ребёнка
02.11.1954
Сын: Брагин Владимир
Мать ребёнка: Брагина Антонина
Россия, г. Темников, Мордовской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брагин Геннадий
Мать ребёнка: Брагина Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брагин Валерий
Мать ребёнка: Брагина Антонина
Смерть
Неизвестно