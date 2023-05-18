Брагин Кузьма (Косьма) Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБрагин Кузьма (Косьма) Федоров

Брагин Кузьма (Косьма) Федоров

Место рождения

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

01.11.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1914

Отец: Брагин Федор Гаврилов

Мать: Брагина Гликерия (Лукерья) Игнатьева

Девичий Рукав, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1938

Сын: Брагин Вячеслав Кузьмич

Мать ребёнка: Брагина Антонина

Россия, Мордовия, село Старое Девичье
Рождение ребёнка
02.11.1954

Сын: Брагин Владимир

Мать ребёнка: Брагина Антонина

Россия, г. Темников, Мордовской АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брагин Геннадий

Мать ребёнка: Брагина Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брагин Валерий

Мать ребёнка: Брагина Антонина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close