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Артемов Игорь Денисович
Артемов Игорь Денисович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.2004
Пол
Мужской
Отец
Артемов Денис Игоревич
Мать
Артемова Екатерина Игоревна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2004
Отец:
Артемов Денис Игоревич
Мать:
Артемова Екатерина Игоревна
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