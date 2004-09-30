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Артемов Игорь Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2004

Отец: Артемов Денис Игоревич

Мать: Артемова Екатерина Игоревна

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